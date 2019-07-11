Уайлдер раскритиковал Тайсона Фьюри за выбор соперников

Новости спорта: Деонтей Уайлдер раскритиковал бывшего чемпиона мира британца Тайсона Фьюри

Чемпион мира по версии WBC американский боксёр Деонтей Уайлдер раскритиковал бывшего чемпиона мира британца Тайсона Фьюри. Уайлдер обвинил его в том, что тот выбирает себе только слабых соперников. Фьюри и Уайлдер встретились на ринге в конце 2018 года, но тот бой закончился ничьей. Теперь соперники планируют провести бой-реванш в 2019 году.

«Я смотрел бой Фьюри и Шварца. Фьюри сделал то, что должен был, ведь он дрался с обычным «мешком». Если посмотреть на список соперников Тайсона, то становится понятно, что он не дрался с серьёзными соперниками, кроме меня и Кличко. Все остальные противники Фьюри были откровенно слабыми.

Он вернулся на ринг после того, как сидел на наркотиках, победил двух никчёмных соперников в Англии. Затем он наконец подрался со мной. Но после этого Фьюри снова выбрал себе слабаков. И затем он называет себя сильнейшим в мире, это безумие», — цитирует Уайлдера World Boxing News.