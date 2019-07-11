Малиньяджи назвал лучших боксеров хэвивейта

Новости спорта: Пол Малиньяджи рассказал, кого считает лучшими боксерами в супертяжелом весе.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи рассказал, кого считает лучшими боксерами в супертяжелом весе.

"Я думаю, что самый лучший супертяж - это Тайсон Фьюри. Но Деонтей Уайлдер тоже от него не отстает. Джошуа мог бы быть в этом списке, если бы не проиграл Энди Руису. Но я уверен, что Фьюри и Уайлдер на голову выше остальных.

Многие не оценили по достоинству первый бой между ними, который прошел в декабре прошлого года. Думаю, что реванш будет намного больше оценен всеми фанатами. Понимаете, эти парни готовы поставить все на кон. Многие просто не понимают, на какой риск они идут", - приводит слова Малиньяджи Bad Left Hook.

Ранее сообщалось, что реванш между Фьюри и Уайлдером должен состояться 22 февраля 2020 года.