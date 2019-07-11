Холифилд сделал свой прогноз на бой-реванш Джошау - Руис

Новости спорта: Легендарный Эвандер Холифилд делится своим мнением о самом ожидаемом реванше года.

Чемпион WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руис-младший (33-1, 22 КО) и бывший король супертяжелого веса Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) в ноябре-декабре 2019 года в Великобритании или США должны провести бой-реванш. Первый поединок в июне завершился сенсационным поражением британца техническим нокаутом в седьмом раунде.

"Супертяжелый вес растет. Битва, которую мы наблюдали в бою между Руисом и Джошуа, показывает, что когда кто-то верит в себя, он может достичь своих целей.

В реванше все будет зависеть от Джошуа. Если он не справится с давлением, сценарий первого боя повторится. Руис должен придерживаться своей тактики и постоянно прессинговать Джошуа. Энтони был не в лучшем состоянии в первом бою, так что ему нужно подготовиться к такому давлению.

Ожидаю, что Руис снова выиграет. Он не изменит свою тактику. Он не боится, он рискует, а у тех, кто рискует, есть больше шансов стать чемпионом мира", - цитирует Холифилда BoxingScene.