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Бокс. Лебедев объявил о завершении карьеры

Бокс. Лебедев объявил о завершении карьеры
18:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Денис считает, что пришло время расставаться с большим спортом.

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF в тяжелом весе Денис Лебедев объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом 39-летний боксер написал в своем Instagram.

"Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимание своим родным людям", - заявил Лебедев.

Напомним, Лебедев получил чемпионский пояс WBA после того, как украинец Александр Усик перешел из крузервейта в супертяжелый вес.

Последний раз россиянин выходил на ринг в ноябре 2018 года. Тогда Лебедев победил американца Майка Уилсона. Всего на профессиональном ринге 39-летний боксер одержал 32 победы и потерпел два поражения.

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Денис Лебедев, Бокс, Новости бокса.
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