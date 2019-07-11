Бокс. Лебедев объявил о завершении карьеры

Новости спорта: Денис считает, что пришло время расставаться с большим спортом.

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF в тяжелом весе Денис Лебедев объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом 39-летний боксер написал в своем Instagram.

"Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимание своим родным людям", - заявил Лебедев.

Напомним, Лебедев получил чемпионский пояс WBA после того, как украинец Александр Усик перешел из крузервейта в супертяжелый вес.

Последний раз россиянин выходил на ринг в ноябре 2018 года. Тогда Лебедев победил американца Майка Уилсона. Всего на профессиональном ринге 39-летний боксер одержал 32 победы и потерпел два поражения.