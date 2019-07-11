Деревянченко может провести бой за два титула

Новости спорта: У Сергея Деревянченко (13-1, 10 КО) появился шанс стать чемпионом мира в двух весовых категориях.

Деревянченко является обязательным претендентом на титул IBF в среднем весе, однако обладатель пояса Сауль Альварес (52-1-2, 35 КО) не намерен драться с украинцем.

Если Альварес оставит титул, то соперником Деревянченко в бою за вакантный пояс должен стать Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО). Впрочем, казах вряд ли согласится на этот бой из-за своего контракта с DAZN.

Наиболее реальным сценарием Boxingnews24.com, ссылаясь на слова советника Деревянченко, называет бой Сергея с чемпионом WBC Джермеллом Чарло (29-0, 21 КО). Оба боксера выступают на Premier Boxing Champions, так что организовать этот поединок будет несложно.

Сергей Деревянченко в последнем бою в апреле текущего года единогласным решением судей побил Джека Кулькая