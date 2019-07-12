Скачать
Пятница, 12.07.2019
Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд
Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд
Баскетбольная сборная Украины уступила США в финале Универсиады
Баскетбольная сборная Украины уступила США в финале Универсиады
Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
Шальке повесил ценник на Коноплянку
Шальке повесил ценник на Коноплянку

Деревянченко: Ожидаю, что Альварес будет избегать боя со мной

Деревянченко: Ожидаю, что Альварес будет избегать боя со мной
11:51 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинец является обязательным претендентом на пояс IBF.

Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Сергей Деревянченко прокомментировал ситуацию с возможным боем против мексиканца Сауля Альвареса. Украинский боксер считает, что Канело будет избегать встречи с ним и, скорее всего, оставит пояс вакантным.

Примечательно, что IBF назначила промоутерские торги по бою Деревянченко - Альварес, однако сам чемпион не заинтересован в поединке с украинским средневесом. Мексиканец предпочитает провести бой с россиянином Сергеем Ковалевым.

"Ожидаю, что Альварес будет избегать меня и не предоставит мне титульный шанс, несмотря на решение IBF.

Следующим по списку в рейтинге IBF идет Головкин. Мне не терпится узнать, какое он примет решение. Неужели вновь откажется от боя? Даже в том случае, если в сентябре ему не предоставят поединок с Альваресом?" - приводит слова Деревянченко The Athletic.

Отметим, что в случае отказа Альвареса защищать титул IBF, Деревянченко скорее всего проведет бой с Головкиным за вакантный пояс. Казахский боксер также отказывался от боя с украинцем в прошлом году.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вест Хэм опубликовал яркое видео о первом сезоне Ярмоленко
02 Пятов рассказал о возвращении Срны в Шахтер
03 Экс-игрок Динамо подпишет контракт с клубом Серии А
04 Кайоде не нужен новому наставнику Шахтера
05 Халеп и Уильямс сыграют в финале Уимблдона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь