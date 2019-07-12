Деревянченко: Ожидаю, что Альварес будет избегать боя со мной

Новости спорта: Украинец является обязательным претендентом на пояс IBF.

Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Сергей Деревянченко прокомментировал ситуацию с возможным боем против мексиканца Сауля Альвареса. Украинский боксер считает, что Канело будет избегать встречи с ним и, скорее всего, оставит пояс вакантным.

Примечательно, что IBF назначила промоутерские торги по бою Деревянченко - Альварес, однако сам чемпион не заинтересован в поединке с украинским средневесом. Мексиканец предпочитает провести бой с россиянином Сергеем Ковалевым.

"Ожидаю, что Альварес будет избегать меня и не предоставит мне титульный шанс, несмотря на решение IBF.

Следующим по списку в рейтинге IBF идет Головкин. Мне не терпится узнать, какое он примет решение. Неужели вновь откажется от боя? Даже в том случае, если в сентябре ему не предоставят поединок с Альваресом?" - приводит слова Деревянченко The Athletic.

Отметим, что в случае отказа Альвареса защищать титул IBF, Деревянченко скорее всего проведет бой с Головкиным за вакантный пояс. Казахский боксер также отказывался от боя с украинцем в прошлом году.