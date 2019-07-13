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Ковалев и Ярд договорились о бое в Челябинске

Ковалев и Ярд договорились о бое в Челябинске
05:56 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Россиянин Сергей Ковалев проведет свой бой против британца Энтони Ярда в Челябинске.

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (33-3-1, 28 КО) проведет защиту титула против британца Энтони Ярда (18-0, 17 КО).

Поединок состоится 24 августа в Челябинске. Организатором поединка выступят Федерация бокса России и несколько промоутерских компаний.

Команда Ковалева вела переговоры о поединке с чемпионом WBA и WBC в среднем весе Саулем Альваресом (51-1-2, 35 КО), однако они не увенчались успехом.

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При этом Ярд был готов повременить с поединком против россиянина, чтобы тот мог встретиться с Канело.

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Бокс, WBO, Сергей Ковалев, Энтони Ярд, Федерация бокса России.
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