Ковалев и Ярд договорились о бое в Челябинске

Новости спорта: Россиянин Сергей Ковалев проведет свой бой против британца Энтони Ярда в Челябинске.

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (33-3-1, 28 КО) проведет защиту титула против британца Энтони Ярда (18-0, 17 КО).

Поединок состоится 24 августа в Челябинске. Организатором поединка выступят Федерация бокса России и несколько промоутерских компаний.

Команда Ковалева вела переговоры о поединке с чемпионом WBA и WBC в среднем весе Саулем Альваресом (51-1-2, 35 КО), однако они не увенчались успехом.

При этом Ярд был готов повременить с поединком против россиянина, чтобы тот мог встретиться с Канело.