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Хан нокаутировал Диба (Видео)

Хан нокаутировал Диба (Видео)
10:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Смотрите видео нокаута в поединке Амир Хан - Билли Диб.

В Джидде завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча экс-чемпионов мира Амира Хана и Билли Диба.

Британец пакистанского происхождения сразу же захватил инициативу. Имея явное преимущество в физической мощи и скорости, он методично прессинговал соперника, зажимал его у канатов и выбрасывал большое количество ударов. Диб изредка отвечал одиночными ударами или двойками.

В четвёртом раунде Хан донёс до головы соперника жёсткий правый, Диб остановился у канатов, и Амир провёл многоударную комбинацию в туловище и голову. Билли упал на настил ринга, а его секунданты выбросили на ринг полотенце, просигнализировав о сдаче, хотя тот, судя по всему, мог продолжить бой.

Хьюи Фьюри - Питер: видео боя

Таким образом, Хан закрыл досрочное поражение от Теренса Кроуфорда.

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Амир Хан, Бокс, Новости бокса, Билли Диб, Бокс новости.
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