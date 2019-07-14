Майк Тайсон дал ценные советы Энтони Джошуа

Новости спорта: Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон поделился своими мыслями по поводу реванша между Джошуа и Руиса.

Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон поделился своими мыслями по поводу реванша между британцем Энтони Джошуа и мексиканским чемпионом мира Энди Руисом. Его слова цитирует talkSport:

"Джошуа сделал ошибку и был поражен. Дерьмо случается. Он может победить в реванше, однако нужно, чтобы в его голове был порядок. Джошуа не удастся взять реванш, если в его голове будет всякая х ** нь. Энтони надо упорядочить мысли, посвятить свою жизнь боксу. Ему нужно дистанцироваться от себя. Когда мы тренируемся, отправляемся в горы, где можно отвлечься от себя и своих мыслей. Там нет никого, кроме зверей и деревьев. Ты можешь сам бороться со своими демонами.

Джошуа показывает отличное настроение, но его мысли ... Кто знает, что творится в его голове? Черт, у него сейчас наступил сложный этап в жизни. В Джошуа уже есть деньги. Теперь нужно ответить на вопрос: "Кто ты?" Кто ты в ситуации, когда необходимо преодолеть трудности? Что ты будешь делать? Опустишься ты вниз? Если скажешь, что больше не хочешь продолжать? Ты останешься на дне и сдашь? Или продолжишь делать то, во что веришь? Есть ли у тебя есть достоинство?", - сказал Тайсон.