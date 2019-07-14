Хан хочет провести поединок с Мэнни Пакьяо

Новости спорта: Боксеры давно знакомы и несколько лет назад тренировались вместе в зале Фредди Роуча.

Бывший обладатель титула чемпиона мира в первом полусреднем весе Амир Хан после победы над Билли Дибом в бою, состоявшемся в Джидде, заявил, что хочет сразиться с чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

"Я желаю подраться с Пакьяо перед Новым годом тут, в Джидде. Я очень хорошо чувствовал себя тут и верю, что у нас получится провести такой бой", - цитирует Хана The Sun.

Отметим, что британец уже желал провести бой с филиппинцем в Саудовской Аравии и намекал, что тамошние инвесторы могли бы поучаствовать в организации такого события.

Также интересно, что оба боксера давно знакомы и вместе тренировались в зале известного тренера Фредди Роуча.