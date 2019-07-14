Скачать
Воскресенье, 14.07.2019
Коноплянка переходит в Фенербахче
Коноплянка переходит в Фенербахче
Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
Украинка Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона
Украинка Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона
Симона Халеп - победительница Уимблдона 2019
Симона Халеп - победительница Уимблдона 2019

Белью сравнил Руиса с Холифилдом

Белью сравнил Руиса с Холифилдом
14:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Тем не менее, британец считает, что реванш Джошуа против мексиканца будет совсем другим.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью считает, что манера бокса обладателя титулов WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энди Руиса (33-1, 22 КО) очень подобна на ту, которую демонстрировал Эвандер Холифилд. Тем не менее, «Бомбер» сомневается, что мексиканец сможет повторить свой подвиг и в реванше против Энтони Джошуа (22-1, 21 КО). Слова Белью приводит Boxing Scene.

«Джошуа вышел на бой без какого-либо фактора страха. Он был уверен, что Руис не сумеет нанести ему ущерб. Отправив Руиса в нокдаун, Энтони был слишком небрежен и нетерпелив. Реванш будет другим, Джошуа понимает, что на кону вся его карьера. Думаю, он подойдет ко второму бою с тем же отношением, как к поединку с Паркером. Будет осторожно пользоваться преимуществом в габаритах, джебом и резкими атаками.

Он отдаст мощи Руиса уважение, которого тот заслуживает. Может Энди и выглядит как Джонни Вегас, но дерется он как Эвандер Холифилд — быстро, расслабленно и не устает».

После поражения от Руиса в седьмом раунде команда Джошуа уже активировала опцию о реванше. Повторный бой состоится еще до конца года, но пока неизвестно в какой стране.

Букмекеры также не верят, что Руис сможет победить Джошуа второй раз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Новости бокса, Тони Белью.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Девушку-бойца UFC трясло от изнеможения на взвешивании (Видео)
02 Маркевич назвал будущее украинского футбола
03 "Я возвращаюсь": Неймар сделал неожиданное заявление
04 Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
05 Наставник Шахтера оценил уровень УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь