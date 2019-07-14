Белью сравнил Руиса с Холифилдом

Новости спорта: Тем не менее, британец считает, что реванш Джошуа против мексиканца будет совсем другим.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью считает, что манера бокса обладателя титулов WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энди Руиса (33-1, 22 КО) очень подобна на ту, которую демонстрировал Эвандер Холифилд. Тем не менее, «Бомбер» сомневается, что мексиканец сможет повторить свой подвиг и в реванше против Энтони Джошуа (22-1, 21 КО). Слова Белью приводит Boxing Scene.

«Джошуа вышел на бой без какого-либо фактора страха. Он был уверен, что Руис не сумеет нанести ему ущерб. Отправив Руиса в нокдаун, Энтони был слишком небрежен и нетерпелив. Реванш будет другим, Джошуа понимает, что на кону вся его карьера. Думаю, он подойдет ко второму бою с тем же отношением, как к поединку с Паркером. Будет осторожно пользоваться преимуществом в габаритах, джебом и резкими атаками.

Он отдаст мощи Руиса уважение, которого тот заслуживает. Может Энди и выглядит как Джонни Вегас, но дерется он как Эвандер Холифилд — быстро, расслабленно и не устает».

После поражения от Руиса в седьмом раунде команда Джошуа уже активировала опцию о реванше. Повторный бой состоится еще до конца года, но пока неизвестно в какой стране.

Букмекеры также не верят, что Руис сможет победить Джошуа второй раз.