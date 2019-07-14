Уайлдер: В Америке Фьюри никому не интересен

Новости спорта: Американец считает, что в карьере британца было только два больших боя.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (41-0, 40 КО) считает, что линейный чемпион мира Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) никому не интересен в США, поэтому для раскрутки «Цыганскому королю» очень нужен реванш против него. Слова «Бронзового бомбардировщика» приводит Boxingnews24.

«Фьюри дрался только с двумя парнями, которые на момент боя имели вес в игре. Он побил Владимира Кличко, но был избит мной. Тайсон использует в качестве инструмента для своей раскрутки невидимый пояс, на который никто не может взглянуть.

Никому не интересно смотреть его бои на ESPN. Никому нет дела до Тайсона Фьюра. Единственное, что интересует зрителей, – когда он будет драться со мной. Если говорить об Америке, то здесь он никому не интересен. Люди просто хотят смотреть большие бои, и они знают, что я обеспечиваю великолепное зрелище. Именно поэтому все и желают увидеть наш поединок».

Ранее Уайлдер назвал продвижение Фьюри в США «цирком». Реванш боксеров должен состояться в феврале 2020 года, а контракт на этот бой предусматривает трилогию.