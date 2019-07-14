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Тайсон Фьюри назвал вероятных соперников

Тайсон Фьюри назвал вероятных соперников
16:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Тайсон Фьюри в октябре может встретиться с Джарреллом Миллером.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил, что проведёт следующий поединок в октябре. По его словам, сейчас ведётся активный поиск соперников. Среди потенциальных оппонентов Фьюри назвал и Джаррелла Миллера, чей бой с Энтони Джошуа был сорван из-за провальной допинг-пробы.

«Я вернусь в октябре, и сейчас мы вплотную заняты поиском соперника. В ESPN хотят, чтобы я встретился с американцем. Полагаю, моим противником может стать Джаррелл Миллер, он ещё никогда не проигрывал и находится высоко в рейтингах. Также есть вариант с временным чемпионом мира по версии WBA Тревором Брауном. После, в феврале 2020 года, встречусь с Уайлдером. Но пока мне нужен соперник на октябрь», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

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