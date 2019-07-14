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Роуч сделал прогноз на бой Пакьяо - Турман

Роуч сделал прогноз на бой Пакьяо - Турман
20:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Фредди Роуч считает, что Пакьяо нокаутирует Турмана в девятом раунде.

Известный тренер по боксу Фредди Роуч, который занимается с Мэнни Пакьяо в рамках подготовки к поединку с Китом Турманом, который состоится в Лас-Вегасе 20 июля, поделился ожиданиями от этого боя. По мнению Роуча, Пакьяо одержит досрочную победу в девятом раунде.

«Этот бой не будет быстрым, потому что Пакьяо и Турман — крутые парни. Я думаю, что Мэнни нокаутирует Кита в девятом раунде. Пакьяо очень быстрый, Турман ничего не сможет с ним поделать. Скорость моего парня никуда не делась», — приводит слова Фрэдди Роуча BoxingScene.

Филиппинец в предыдущей встрече единогласным решением судей победил экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях Эдриена Бронера. Турман в предыдущем поединке с трудом победил Хосесито Лопеса.

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