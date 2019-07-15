Беллью похвалил Уайта

Новости спорта: Тони Беллью высказал свое уважение Диллиану Уайту.

Экс-чемпион мира Тони Беллью считает, что многие несправедливо относятся к Диллиану Уайту.

Британец назвал Уайта невероятным боксером и объяснил, почему.

"То, как относятся к Уайту, это просто позор. Это я говорю откровенно как бывший чемпион мира по версии WBC. Диллиан Уайт - это невероятный боксер. Он 600 дней возглавляет рейтинг WBC. Уайт потрясающе смог перегруппироваться после поражения от Энтони Джошуа. Он внес несколько изменений, совершил камбэк, боксировал со всеми соперниками и был готов выйти на ринг с кем-угодно. Я снимаю перед ним шляпу. Он боксировал с такими боксерами, которых другие избегали", - цитирует Беллью fightnews.info.

Напомним, что Уайт в следующим поединке встретиться с Оскаром Ривасом за титул чемпиона WBC.