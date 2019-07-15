Скачать
Понедельник, 15.07.2019
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
"Братик Павел": Ломаченко впервые показал родного брата
"Братик Павел": Ломаченко впервые показал родного брата
Барселона представила Антуана Гризманна
Барселона представила Антуана Гризманна
Джокович обыграл Федерера в сумасшедшем финале Уимблдона 2019
Джокович обыграл Федерера в сумасшедшем финале Уимблдона 2019

Беллью похвалил Уайта

Беллью похвалил Уайта
09:13 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Тони Беллью высказал свое уважение Диллиану Уайту.

Экс-чемпион мира Тони Беллью считает, что многие несправедливо относятся к Диллиану Уайту.

Британец назвал Уайта невероятным боксером и объяснил, почему.

"То, как относятся к Уайту, это просто позор. Это я говорю откровенно как бывший чемпион мира по версии WBC. Диллиан Уайт - это невероятный боксер. Он 600 дней возглавляет рейтинг WBC. Уайт потрясающе смог перегруппироваться после поражения от Энтони Джошуа. Он внес несколько изменений, совершил камбэк, боксировал со всеми соперниками и был готов выйти на ринг с кем-угодно. Я снимаю перед ним шляпу. Он боксировал с такими боксерами, которых другие избегали", - цитирует Беллью fightnews.info.

Напомним, что Уайт в следующим поединке встретиться с Оскаром Ривасом за титул чемпиона WBC.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Диллиан Уайт, Тони Беллью.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джокович обыграл Федерера в сумасшедшем финале Уимблдона 2019
02 Сенегал обыграл Тунис и вышел в финал Кубка африканских наций
03 Барселона представила Антуана Гризманна
04 Уайт: Я покажу Фьюри, на что способен "клоун"
05 Ливерпуль обыграл Брэдфорд: Милнер отметился дублем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь