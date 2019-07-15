Уайлдер: Фьюри победил Кличко, но я избил его

Новости спорта: Деонтей Уайлдер раскритиковал Тайсона Фьюри в очередной раз.

Чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер вспомнил победу Тайсона Фьюри над Владимиром Кличко.

"У Фьюри было только два соперника, которые имели вес в боксе на момент боя. Он победил Владимира Кличко, но был избит мной. В качестве инструмента для раскрутки Тайсон использует невидимый пояс, на который никто не может взглянуть.

Никто не хочет смотреть его бои на ESPN. До Фьюри никому нет дела. Все, что может заинтересовать зрителей во Фьюри, так это когда будет его бой со мной. В Америке он никому не интересен. Болельщики хотят смотреть мегафайты, а они уверены, их смогу обеспечить я. Именно поэтому все хотят увидеть наш поединок", - цитирует Уайлдера boxingnews24.

Ранее Фьюри заявил, что подписал контракт на два боя с Уайлдером.