Новости спорта: В марте наш боксер нокаутировал француза Нгумбу.

По информации Sport Arena, за свою первую защиту титула чемпиона мира WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Александр Гвоздик заработал гонорар в размере 1 миллиона долларов. Это рекордные призовые в профессиональной боксерской карьере украинца.

Бой состоялся в Филадельфии 30 марта, Александр победил темнокожего француза Дуду Нгумбу техническим нокаутом.

Напомним, после лишения Александра Усика чемпионских титулов в тяжелом весе у нас осталось трое чемпионов мира в профессиональном боксе. Василий Ломаченко владеющий титулами WBA и WBO в легком весе (до 61,2 кг), Артем Далакян владеющий поясом WBA в легчайшем весе (до 50,8 кг), а Александр Гвоздик пополнил наш чемпионский список 1 декабря 2018 года, когда в канадском Квебеке нокаутировал действующего чемпиона WBC канадца Адониса Стивенсона.

Следующий бой Гвоздика может провести в ноябре. В объединительном поединке соперником украинца может стать Артур Бетербиев.