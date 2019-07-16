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Беллью: Усик сможет победить Руиса и Уайлдера

Беллью: Усик сможет победить Руиса и Уайлдера
07:43 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Британец рассказал о дебюте украинца в супертяжелом весе.

Бывший обладатель титула WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью высказал свое мнение об экс-абсолютном чемпионе мира Александре Усике и о его предстоящем дебюте в супертяжелом дивизионе.

Британский боксер похвалил своего бывшего соперника, назвав его лучшим из тех, с кем ему приходилось выходить на боксерский ринг.

"Усик - особенный боксер. Он является лучший из тех, против кого я боксировал. Больше всего меня сломило то, что я вел семь раундов, а затем проиграл. У него отличное кардио, которые не дает ему уставать во время боя. Он - боксер элитного уровня. Таких боксеров, как Альварес, Ломаченко и Усик, совсем немного.

Я не вижу никого, кто сможет его побить. Единственная проблема - его размеры. Но если он выйдет завтра против Руиса, то, уверен, что сможет его победить. Да, некоторые боксеры будут слишком большими для него. Я думаю, что он победит и Уайлдера, но такие парни как Ортис и Джошуа могут дать ему бой", – приводит слова Беллью iFL TV.

Ранее сообщалось, что Александр Усик приступил к тренировкам после полученной травмы, которая отложила его дебют в супертяжах.

Отметим, что украинский боксер находится в числе возможных соперников Паркера. Также предполагается, что Усик в сентябре должен встретиться на ринге с Карлосом Такамом.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Тони Беллью.
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