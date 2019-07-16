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Хэй: Уайт выбрал самого опасного соперника

Хэй: Уайт выбрал самого опасного соперника
10:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Дэвид Хэй высказался о предстоящем поединке первого номера рейтинга WBC Диллиана Уайта с колумбийским боксером Оскаром Ривасом.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй высказался о предстоящем поединке первого номера рейтинга WBC Диллиана Уайта с колумбийским боксером Оскаром Ривасом.

Британский экс-боксер сравнил оппонента своего соотечественника с Майком Тайсоном, однако считает, что за счет опыта Уайт должен все-таки одолеть Риваса.

"Возможно, Уайт выбрал для себя самого опасного соперника. Ривас не является большим боксером. Он чем-то похож на Майка Тайсона. У меня возникает только такое сравнение. На стороне Уайта есть большой опыт в боях со спортсменами мирового класса. Он очень хороший боксер.

Мне кажется, если бы Уайт дрался с Ривасом за семь или восемь поединков до этого, то не выглядел бы достаточно хорошо, но теперь на его стороне опыт. Диллиан всегда выбирает для себя серьезных соперников, взять хотя бы Дерека Чисору или Джозефа Паркера", – приводит слова Хэя talkSPORT.

Отметим, что бой Диллиан Уайт – Оскар Ривас пройдет 20 июля в Лондоне (Великобритания).

Напомним, ранее Дэвид Хэй заявил, что Уайт является единственным супертяжем, кто заслужил титульный бой.

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Дэвид Хэй, Бокс, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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