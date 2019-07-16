Бокс. Гвоздик рассказал о своих дальнейших планах

Новости спорта: Александр Гвоздик подтвердил, что может встретиться с Артуром Бетербиевым.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик подтвердил, что может встретиться с Артуром Бетербиевым. Россиянин владеет поясом по версии IBF.

Ранее журналист Майк Коппинджер сообщал, что объединительный бой Гвоздика с Бетербиевым может состояться 22 ноября. Вместо россиянина украинский боксер может встретиться с мексиканским боксером Хильберто Рамиресом.

Последний бой Гвоздик провел в конце марта против француза Дуду Нгомбу. Украинец победил в результате технического нокаута из-за травмы оппонента в пятом раунде. После победы Александр заявил о своей цели объединить чемпионские пояса.

Бетербиев в мае провел уже вторую успешную защиту титула, на этот раз справившись с боснийцем Радивое Калайджичем.