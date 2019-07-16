Али Башир оценил перспективы Усика в хэвивейте

Новости спорта: Американский тренер считает, что украинец будет доминировать в хэвивейте.

Бывший тренер экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Джеймс Али Башир высказался о перспективах украинского боксера в супертяжелом дивизионе.

Американский специалист заявил, что Усик является фаворитом в возможных поединках против обладателя пояса WBC Деонтея Уайлдера и британца Энтони Джошуа, однако бой с Тайсоном Фьюри окажется самым сложным для украинца.

"Удивлен ли я успехам Усика? Конечно нет. Я знал с самого начала, с первых шести месяцев, как начал его тренировать, что он обладает невероятным талантом. Усик - особенный спортсмен, и я знаю, что он будет доминирующей силой в супертяжелом весе.

Раньше я заявлял, что считаю Джошуа фаворитом в бою с Усиком из-за его размеров, молодости, атлетизма. Однако я также говорил, что Усик наведет шуму в хэвивейте. Я не изменил свое мнение. Он одолеет всех этих супертяжей, потому что он, повторюсь, является особенным боксером, особенным спортсменом.

Уайлдер? У Александра не будет проблем. Когда ты обладаешь такими умениями, как у Александра Усика, небеса - не предел. Александра Усика и Майкла Хантера нужно серьезно рассматривать в супертяжелом дивизионе. Будет очень сложно победить этих парней.

Что касается Тайсона Фьюри, я думаю, он доставит для Майкла Хантера или Александра Усика больше всего проблем. Но Майкл Хантер доставил много проблем Тайсону Фьюри в любителях, а Александр Усик, как я говорил, это особенный спортсмен. Он может победить любого", - приводит слова Али Башира Ringpolska.

Ранее сообщалось, что Александр Усик приступил к тренировкам после полученной травмы, которая отсрочила его дебют в супертяжах.