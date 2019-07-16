Турман: Я хочу нокаутировать Пакьяо больше всего

Новости спорта: Кит Турман продолжает высказывать свою уверенность в преимуществе над Мэнни Пакьяо.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Кит Турман намерен нокаутировать Мэнни Пакьяо в предстоящем бою и заявил, что если выиграет по очкам, это станет для него разочарованием.

"Он не сможет выстоять против моих навыков. Я хочу нокаутировать Пакьяо больше всего. Победа решением судей станет для меня большим огорчением. Я нахожусь на совершенно другом уровне и я в боксерской элите современного поколения.

Я не вижу, как Пакьяо может выиграть хоть один раунд против меня. Я примусь избивать его с первого же раунда. Ему придется осторожничать, и это будет похоже на его бой с Маркесом. Поэтому посмотрим еще, как он завершит наш бой", - цитирует Турмана BoxingScene.

Напомним, бой Турмана и Пакьяо состоится 20 июля.

Ранее Турман заявил, что хочет проверить, насколько он легендарен в бою с Пакьяо.