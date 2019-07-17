Скачать
Среда, 17.07.2019
Звезды мирового футбола в старости (Фото)
Звезды мирового футбола в старости (Фото)
"Братик Павел": Ломаченко впервые показал родного брата
"Братик Павел": Ломаченко впервые показал родного брата
Барселона представила Антуана Гризманна
Барселона представила Антуана Гризманна
Официально: Малиновский - игрок Аталанты
Официально: Малиновский - игрок Аталанты

Назван вероятный соперник Редкача

Назван вероятный соперник Редкача
01:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бронер, вероятно, проведёт следующий поединок с Редкачем.

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер, вероятнее всего, проведёт следующий поединок с украинцем Иваном Редкачем, сообщает Boxingnews24. Стороны договариваются об организации такой встречи на осень 2019 года. Бой должен будет состояться в полусреднем весе.

Эдриен Бронер (33-4-1, 24 КО) не может победить с февраля 2017 года, тогда он раздельным решением справился с Эдрианом Гранадосом. После он уступил Майки Гарсии, свёл к ничьей встречу с Джесси Варгасом, а в предыдущем бою проиграл Мэнни Пакьяо.

Звезды мирового футбола в старости (Фото)

Что касается Редкача (23-4-1, 18 КО), то он выиграл три последних боя. В минувшей встрече украинец нокаутировал экс-чемпиона мира Девона Александера, разобравшись с ним за шесть раундов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Иван Редкач, Новости бокса, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Партнеры по Вест Хэму устроили Ярмоленко ледяной душ (Видео)
02 Умер фанат Динамо, который был добровольцем на Донбассе
03 Малиновский: Это шаг вперед для меня, Аталанта – топ-клуб в Италии
04 Александрия уступила АЕЛу
05 Амир Хан: Контракт на бой с Пакьяо уже подписан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь