Амир Хан: Контракт на бой с Пакьяо уже подписан

Новости спорта: Ориентировочная дата поединка - 8 ноября.

Чемпион мира WBC International в полусреднем весе Амир Хан заявил, что подписал с Мэнни Пакьяо насчет боя в Саудовской Аравии.

По словам британского боксера, поединок состоится 8 ноября в Эр-Рияде.

«Все уже подписано и оформлено. Договориться и подписать с Пакьяо контракт на бой — это просто замечательно. Как бы не закончился его поединок с Китом Турманом, уверен, что мы проведем великий бой 8 ноября в Эр-Рияде», — сообщил Хан в интервью talkSPORT.

Хан на прошлой неделе на вечере бокса в Саудовской Аравии не испытал никаких проблем в бою с 33-летним Билли Дибом. Британец отправил оппонента в нокдаун в четвертом раунде, после чего команда австралийца решила прекратить поединок и выбросить полотенце.

Пакьяо в субботу проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super Китом Турманом. Поединок состоится 20 июля в Лас-Вегасе.