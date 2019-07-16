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Амир Хан: Контракт на бой с Пакьяо уже подписан

Амир Хан: Контракт на бой с Пакьяо уже подписан
20:56 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Ориентировочная дата поединка - 8 ноября.

Чемпион мира WBC International в полусреднем весе Амир Хан заявил, что подписал с Мэнни Пакьяо насчет боя в Саудовской Аравии.

По словам британского боксера, поединок состоится 8 ноября в Эр-Рияде.

«Все уже подписано и оформлено. Договориться и подписать с Пакьяо контракт на бой — это просто замечательно. Как бы не закончился его поединок с Китом Турманом, уверен, что мы проведем великий бой 8 ноября в Эр-Рияде», — сообщил Хан в интервью talkSPORT.

Хан на прошлой неделе на вечере бокса в Саудовской Аравии не испытал никаких проблем в бою с 33-летним Билли Дибом. Британец отправил оппонента в нокдаун в четвертом раунде, после чего команда австралийца решила прекратить поединок и выбросить полотенце.

Звезды мирового футбола в старости (Фото)

Пакьяо в субботу проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super Китом Турманом. Поединок состоится 20 июля в Лас-Вегасе.

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Амир Хан, Бокс, Мэнни Пакьяо, Бокс новости.
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