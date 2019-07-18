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Теофимо Лопес вызвал на бой Ломаченко

Теофимо Лопес вызвал на бой Ломаченко
06:00 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Американский боксер Теофимо Лопес вызвал украинца Василия Ломаченко выйти с ним на ринг.

«Многие люди хотят увидеть этот бой, все понимают, что он будет очень крутым. Да, пока боя не будет, но он обязательно состоится.

Если мы встретимся в начале следующего года, он получит самый большой гонорар. Но я смогу остановить Ломаченко, он недостаточно крупный для этого веса.

Ломаченко, выиграй свой бой, а я одержу победу 19 июля. Затем я сражусь за титул IBF, а дальше давай организуем поединок за четыре пояса», — приводит слова Лопеса EsNews.

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Следующим соперником Ломаченко, являющегося чемпионом мира по версиям WBA Super и WBO, будет Люк Кэмпбелл. Этот бой состоится 31 августа в Великобритании.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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