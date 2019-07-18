Скачать
Четверг, 18.07.2019
Стало известно, где и когда проведет свой следующий бой Митрофанов
Стало известно, где и когда проведет свой следующий бой Митрофанов
Сборная Украины U-20 уступила Франции в 1/8 финала Евробаскета
Сборная Украины U-20 уступила Франции в 1/8 финала Евробаскета
Манчестер Юнайтед разгромил Лидс (Видео)
Манчестер Юнайтед разгромил Лидс (Видео)
Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины
Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины

Абель Санчес о дебютном сопернике Гассиева в хевивейте

Абель Санчес о дебютном сопернике Гассиева в хевивейте
04:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Тренер бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева Абель Санчес поделился мнением о будущем сопернике россиянина.

27 июля Гассиев проведёт дебютную встречу в супертяжёлом весе. Противостоять ему будет Джои Давейко.

«Для первого боя в супертяжёлом весе это непростой соперник. Да, в пассиве Джои есть несколько поражений, но он никогда не проигрывал нокаутом. Он отказался от продолжения боя с Чарльзом Мартином, но тогда он был не в форме. Также он бился с целым рядом молодых, сильных соперников и создал им немало проблем.

Усик готовится к бою в Крыму

Нас ждёт тяжёлый бой, но всё должно происходить именно так. Если стремишься к чему-то в супертяжёлом весе, ты должен пройти тест», — приводит слова Санчеса BoxingScene.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Мурат Гассиев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стала известна зарплата Малиновского в Аталанте
02 Эффектная передача Ярмоленко в матче с Манчестер Сити (Видео)
03 Де Лигт прошел медосмотр в Ювентусе
04 Форвардом сборной Украины заинтересовались клубы Серии А
05 Немецкий футболист умер во время тренировки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь