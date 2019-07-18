Украинский экс-чемпион Европы по боксу уехал работать в Израиль грузчиком

Новости спорта: Несколько недель назад экс-чемпион Европы по профессиональному боксу Виталий Цыпко уехал из Днепра в израильский Ришон-ле-Цион, где планирует устроиться работать тренером. А пока подрабатывает грузчиком.

Несколько недель назад экс-чемпион Европы по профессиональному боксу Виталий Цыпко уехал из Днепра в израильский Ришон-ле-Цион, где планирует устроиться работать тренером. А пока подрабатывает грузчиком.

Еще один мотив Виталия, из-за которого он решился на переезд - трудоустройство сына в один из израильских футбольных клубов. Никита занимается в днепровской ДЮСШ №2, выступает за команду 2003 года рождения и по итогам 2016 года был признан лучшим защитником в городе Днепр.

Из Днепра уехал, так как не видел перспектив для себе в работе тренером по боксу, – признался Sport Arena Виталий. – Также хочу устроить Никиту в местный клуб, сыну еще нужно будет в августе пройти медосмотр. Параллельно собираю документы, чтобы оформить тренерскую лицензию в Израиле. А пока немного подрабатываю, ведь нужно на что-то жить.

14 лет назад, 16 июля 2005 года Цыпко в Нюрнберге завоевал титул чемпиона Европы. Днепрянин, который выступал во втором среднем весе (до 76,2 кг), победил неуступчивого британца Брайана Мэги и на тот момент вошел в пятерку лучших украинских боксеров-профессионалов.

Пожалуй, самым ярким в карьере Цыпко был поединок с американцем Джефом Лейси 2 декабря 2016 года в США, в котором украинца нагло засудили (один судья дал ничью 95-95, двое других отдали победу Лейси 96:94). Легендарный американский комментатор Ларри Мерчант не постеснялся назвать это своими словами и сказал, что, по его мнению, победитель этого боя – Виталий Цыпко.