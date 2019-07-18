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Отец Теофимо Лопеса назвал Ломаченко "отработанным двигателем"

Отец Теофимо Лопеса назвал Ломаченко "отработанным двигателем"
00:20 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Теофимо-старший заявил, что видит страх в глазах Василия Ломаченко.

Тренер и отец американского проспекта Теофимо Лопеса, Теофимо Лопес-старший, оценил шансы своего сына на победу в потенциальном поединке против чемпиона WBO и WBA в легком весе Василия Ломаченко.

"Ломаченко похож на отработанный двигатель. С ним уже все кончено, это и так понятно. Лично я не хочу, чтобы мой сын проводил бой с Ломаченко через год или два. Почему? Просто тогда уже все будут говорить, что Василий стар и его легко победить. Я уверен, что Теофимо тогда его нокаутирует.

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Хочу, чтобы мой сын получил поединок сейчас. Ломаченко не нужно встречаться с Люком Кэмпбеллом, ведь тогда все увидят его настоящий уровень. Это испортит то, что собираемся сделать мы. Я думаю, что Ломаченко напуган. Он боится боксировать с Теофимо, я вижу страх в его глазах", - приводит слова Лопеса-старшего The 3 Knockdown Rule.

Напомним, в следующем поединке Теофимо встретится с японцем Масаеши Накатани. Бой пройдет 19 июля в США.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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