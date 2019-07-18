Роуч дал прогноз на бой Пакьяо - Турман

Новости спорта: Фредди Роуч уверен в своем подопечном.

Тренер чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо Фредди Роуч заявил, что его подопечный нокаутирует Кита Турмана в ближайшем бою, а затем бросит вызов непобедимому американцу Флойду Мейвезеру.

"Я уверен, что Мэнни победит нокаутом в 9-м раунде. После этого мы сможем говорить о бое с Мейвезером. Пакьяо сейчас находится в великолепной форме, он абсолютно здоров.

Да, он проиграл Флойду в первом поединке, но сейчас их встреча завершилась бы по-другому. Так что давайте подождем и узнаем, захочет ли Флойд выйти в ринг с Мэнни, когда увидит его бой с Турманом", - приводит слова Boxing Scene.