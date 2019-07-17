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Пакьяо - Турман: Липинец хочет провести бой с победителем

Пакьяо - Турман: Липинец хочет провести бой с победителем
22:51 Ср, 17 Июль 2019 Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Сергей Липинец 20 июля проведет поединок в рамках полусреднего веса против американца Джона Молины-младшего.

Этот бой пройдет в одном вечере бокса с боем Мэнни Пакьяо против Кита Турмана, и команда российского боксера надеется, что в будущем Сергей Липинец сможет встретится с победителем этого боя и стать чемпионом мира во второй весовой категории.

«Бой с Джоном всегда был возможен, он выглядел практически неизбежным, — цитирует Липинца The Ring. — Я думаю, что время для его проведения выбрано правильно. Наши стили хорошо сочетаются, уверен, что зрители останутся довольны».

«Джон обладает сильным ударом, и его тренировали лучшие специалисты, — добавил Липинец, имея в виду то, что Молину долгое время тренировал его нынешний наставник Джо Гуссен. — Это значит, что он все умеет делать достаточно хорошо, и моя задача найти огрехи в его боксе. Главный бой вечера просто великолепен, и это невероятно боксировать в андеркарде боя Пакьяо-Турман. Надеюсь, что если все пойдет в соответствии с нашими планами, я получу возможность встретиться с победителем».

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«Джон очень опасный боксер, и я хорошо это знаю, потому что готовил его к большинству его больших боев, — сказал тренер россиянина Джо Гуссен. — Мы имеем четкое представление о том, как нам нужно подойти к этому бою. Липинец — дисциплинированный спортсмен, и мне не нужно дважды повторять свои указания. Это очень интригующий бой с точки зрения стилей».

Менеджер Липинца Алекс Вайсфельд уверен, что и в полусреднем весе российский боксер сумеет подняться на вершину.

«Переход в полусредний вес стал естественной трансформацией для Сергея, и мы считаем, что его ждет успех и чемпионский титул в этом весе. Джо Гуссен идеально подходит как тренер для Сергея и для его стиля бокса».

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