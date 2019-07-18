Пирог: Поветкин еще не израсходовал себя

Новости спорта: Дмитрий Пирог считает, что Александр Поветкин все еще может показать себя в хевивейте.

Бывший обладатель чемпионского пояса WBO Дмитрий Пирог считает, что российский экс-чемпион WBA Александр Поветкин ещё не израсходовал свой потенциал и может продолжать выступать на высочайшем уровне.

"Вопрос о том, сколько может боксировать, надо адресовать Александру, только он может ощущать свой организм и понимать свои возможности. Надо учитывать его образ жизни, он постоянно тренируется, поддерживает себя в форме и не имеет вредных привычек. К тому же это тяжелый вес, а его представители — долгожители в нашем виде спорта. Поэтому они могут боксировать и в 40 лет, в отличие от "мухачей". Поэтому у Александра есть все шансы продолжать выступать, я вижу у него хороший потенциал.

Самое главное, как мне кажется, я вижу у него блеск в глазах, а это показатель того, хочет он боксировать или нет. И все мы понимаем, что старость в боксе определяется не возрастом, а количеством проведенных тяжелых боев. У Саши была череда тяжелых поединков, но были и такие, которые он завершал досрочно. И этот показатель говорит о том, что он еще себя не израсходовал. На мой взгляд", — цитирует Пирога «Р-Спорт».