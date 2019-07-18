Скачать
Четверг, 18.07.2019
Лига чемпионов: результаты матчей 17 июля
Лига чемпионов: результаты матчей 17 июля
Сборная Украины U-20 уступила Франции в 1/8 финала Евробаскета
Сборная Украины U-20 уступила Франции в 1/8 финала Евробаскета
Манчестер Юнайтед разгромил Лидс (Видео)
Манчестер Юнайтед разгромил Лидс (Видео)
Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины
Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины

Гвоздик и Бетербиев проведут объединительный бой

Гвоздик и Бетербиев проведут объединительный бой
09:50 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua

Новости спорта: Грядет украино-российское противостояние в полутяжелом весе.

Чемпион IBF Артур Бетербиев (14-0, 14 КО) объявил о договоренности по бою с украинским обладателем титула WBC Александром Гвоздиком (17-0, 14 КО). Бой двух непобежденных чемпионов мира в полутяжелом весе предварительно назначен на 18 октября.

"У меня отличные новости. Я подписал контракт на объединительный бой с Гвоздиком. На кону будут два пояса – IBF и WBC!", - написал Бетербиев в Твиттере.

Как сообщает BoxingScene, место проведения поединка Гвоздик-Бетербиев еще неизвестно. Нет четкой определенности и по дате боя, но громкий поединок в полутяжелом весе практически гарантированно состоится в один из уик-эндов октября (11, 18 или 25 числа).

Гвоздик в последнем бою в марте текущего года техническим нокаутом прошел Дуду Нгумбу и впервые защитил титул WBC.

Бетербиев в мае быстро нокаутировал малоизвестного Радивойе Каладжича.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Артур Бетербиев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Американский боксер Хэйни готов сеять хаос в весе Ломаченко
02 Стала известна зарплата Малиновского в Аталанте
03 Эффектная передача Ярмоленко в матче с Манчестер Сити (Видео)
04 Экс-тренер Кличко назвал лучших супертяжей современности
05 Де Лигт прошел медосмотр в Ювентусе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь