Гвоздик и Бетербиев проведут объединительный бой

Новости спорта: Грядет украино-российское противостояние в полутяжелом весе.

Чемпион IBF Артур Бетербиев (14-0, 14 КО) объявил о договоренности по бою с украинским обладателем титула WBC Александром Гвоздиком (17-0, 14 КО). Бой двух непобежденных чемпионов мира в полутяжелом весе предварительно назначен на 18 октября.

"У меня отличные новости. Я подписал контракт на объединительный бой с Гвоздиком. На кону будут два пояса – IBF и WBC!", - написал Бетербиев в Твиттере.

Как сообщает BoxingScene, место проведения поединка Гвоздик-Бетербиев еще неизвестно. Нет четкой определенности и по дате боя, но громкий поединок в полутяжелом весе практически гарантированно состоится в один из уик-эндов октября (11, 18 или 25 числа).

Гвоздик в последнем бою в марте текущего года техническим нокаутом прошел Дуду Нгумбу и впервые защитил титул WBC.

Бетербиев в мае быстро нокаутировал малоизвестного Радивойе Каладжича.