Климас - о предстоящем бое Гвоздик - Бетербиев

Новости спорта: Менеджер украинца вспомнил, как приезжал с Усиком на бой с Гассиевым в Москву.

Менеджер украинского боксера Александра Гвоздика, Эгис Климас, считает, что нужно искать политический подтекст в грядущем объединительном поединке.

"Политический подтекст? Это спорт, а эти политические разговоры... Ну, вот мы с Александром Усиком приезжали в Москву на бой с Муратом Гассиевым. И кто-то чувствовал эту политическую ерунду? Никто этого не испытывал. Нельзя мешать спорт и политику.

Наша команда так считает. Это объединительный бой. Более того, оба провели много боев в США, обоих в Америке знают. Думаю, этот поединок, конечно, будет интересен для американцев: и телевидению, и публике", — сказал Климас в интервью Р-Спорт.

Ранее Климас рассказал, что Гвоздик подписал контракт на бой с Бетербиевым.