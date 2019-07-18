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Хирн: Уайту следует избегать таких парней, как Усик

Хирн: Уайту следует избегать таких парней, как Усик
14:43 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Промоутер рад, что бой его подопечного с Ривасом пройдет за временное чемпионство WBC.

Глава промоутерской компании Matchroom Sport Эдди Хирн, который представляет интересы британского супертяжеловеса Диллиана Уайта, высказался о решении WBC провести бой его подопечного с Оскаром Ривасом за временное чемпионство WBC в хэвивейте.

Кроме того, функционер посоветовал Уайт не выходить на ринг с украинцем Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным, если у него появится гарантированный шанс на титульный бой.

"Я не думаю, что Фьюри и Уайлдер в восторге от этой новости. Уайт долгое время хотел заполучить бой с Уайлдером. Недавно Фьюри бросил вызов Диллиану, и мы публично приняли его, а он сразу передумал. Поэтому я не думаю, что кто-то хочет боксировать с Диллианом Уайтом.

В случае победы над Ривасом, Диллиан проведет следующий поединок в ноябре-декабре. Он всегда ищет достойного соперника, но как только он получит гарантированный титульный шанс, мой совет ему - избегать таких ребят, как Усик и Поветкин", – приводит слова Хирна Boxing Scene.

Напомним, что бой Диллиан Уайт - Оскар Ривас пройдет 20 июля в Лондоне (Великобритания).

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Эдди Хирн.
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