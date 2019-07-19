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Хирн: Думаю, соперником Усика станет Такам

Хирн: Думаю, соперником Усика станет Такам
13:35 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинский боксер должен вернуться в сентябре.

Глава промоутерской компании Matchroom Sport Эдди Хирн признался, что следующим соперником бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика должен стать камерунский супертяжеловес Карлос Такам.

Также британский промоутер анонсировал дату возвращения украинского боксера на ринг.

"Я думаю, Усик будет драться с Карлосом Такамом. Александр будет присутствовать на вечере бокса в Лондоне. В данный момент он раздумывает над датой проведения следующего боя. Вероятно, Усик вернется в конце сентября.

Думаю, соперником Усика станет Такам. Кроме того, он обязательный претендент для победителя реванша Джошуа – Руис. Так что Усик в отличной позиции", – приводит слова Хирна SportingNews.

Ранее сообщалось, что Усик может провести поединок в андеркарде боя Головкина.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Эдди Хирн.
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