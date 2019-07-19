Бетербиев оценил боксерские способности Гвоздика

Новости спорта: Артур Бетербиев поделился своими мыслями о бое с Александром Гвоздиком.

Два чемпиона мира в полутяжелом дивизионе выяснят сильнейшего 18 октября в Филадельфии. Победитель покинет ринг с титулами IBF и WBC.

"Хорошо, что мы договорились об этом поединке. Гвоздик - опасный соперник. Более детально мы будем разбирать его уже с тренерским штабом.

Я хотел объединительный бой, и мы договорились о нем", - заявил россиянин в комментарии для ТАСС.

Стоит отметить, что Бетербиев и Гвоздик встречались на любительском ринге. Боксер из Харькова в первом раунде получил перелом носа и не смог продолжить бой.

Артур Бетербиев держит титул IBF с ноября 2017 года. Александр Гвоздик стал чемпионом мира всего 8 месяцев назад.