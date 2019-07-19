Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 19.07.2019
Малиновский забил гол в дебютном матче за Аталанту
Малиновский забил гол в дебютном матче за Аталанту
Гвоздик рассказал, как остановит Бетербиева
Гвоздик рассказал, как остановит Бетербиева
Украинка Кривицкая выиграла бронзу на ЧМ по фехтованию
Украинка Кривицкая выиграла бронзу на ЧМ по фехтованию
Вацко прекратил сотрудничество с телеканалами Футбол
Вацко прекратил сотрудничество с телеканалами Футбол

Бетербиев оценил боксерские способности Гвоздика

Бетербиев оценил боксерские способности Гвоздика
13:45 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Артур Бетербиев поделился своими мыслями о бое с Александром Гвоздиком.

Два чемпиона мира в полутяжелом дивизионе выяснят сильнейшего 18 октября в Филадельфии. Победитель покинет ринг с титулами IBF и WBC.

"Хорошо, что мы договорились об этом поединке. Гвоздик - опасный соперник. Более детально мы будем разбирать его уже с тренерским штабом.

Я хотел объединительный бой, и мы договорились о нем", - заявил россиянин в комментарии для ТАСС.

Стоит отметить, что Бетербиев и Гвоздик встречались на любительском ринге. Боксер из Харькова в первом раунде получил перелом носа и не смог продолжить бой.

Артур Бетербиев держит титул IBF с ноября 2017 года. Александр Гвоздик стал чемпионом мира всего 8 месяцев назад.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Артур Бетербиев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик хочет попробовать новую роль в боксе
02 Владимир Кличко поблагодарил Свитолину
03 Видео дебютного гола Малиновского за Аталанту
04 Дакар-2020: организаторы показали кадры прокладки маршрута (Видео)
05 "Опасный соперник": Бетербиев прокомментировал предстоящий бой с Гвоздиком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь