Лучшие бои Виталия Кличко (Видео)

Новости спорта: Сегодня легендарному украинскому боксеру Виталию Кличко исполняется 48 лет.

Доктор Стальной Кулак ушел из бокса в 41 год, потерпев за профессиональную карьеру лишь два поражения. О них мы тоже обязательно упомянем в нашем перечне самых-самых боев Виталия Кличко, как и о самых ярких из 43 его побед. Напоним, сегодня легендарному украинцу исполняется 48 лет.

Самый быстрый бой Виталия Кличко

Соперник: Майк Экли (США)

Дата: 25 января 1997

Итог: победа нокаутом на 20-й секунде

В начале профессиональной карьеры Виталий Кличко разносил своих оппонентов в пух и прах. Большинство из них не доживали до третьего раунда. Поединок с лысоватым и пухловатым Экли (четвертый по счету) оказался самым быстротечным. Доктор Стальной Кулак позволил сопернику изображать активность целых 20 секунд, а потом вырубил его первым же ударом.

Самый лучший нокаут

Соперник: Албен Белински (Болгария)

Дата: 30 января 1998

Итог: победа нокаутом во 2-м раунде

Низкорослый, но крепко сбитый Белински к середине второго раунда уже так настрадался, что напрочь забыл о защите. Кличко нанес несколько акцентированных ударов, и болгарин красиво свалился на пол, выронив капу.

Самый нелепый нокаут

Соперник: Херби Хайд (Великобритания)

Дата: 26 июня 1999

Итог: победа нокаутом во 2-м раунде

Хайд защищал звание чемпиона WBO и перед боем вел себя крайне вызывающе. Британец громогласно заявил, что при поддержке своей публики (бой проходил в Лондоне) уложит Кличко в 5-м раунде.

Вот только до 5-го раунда Хайд не дожил. Первый он выиграл, успешно уходя от ударов Стального Кулака, но во втором «поймал» правый кросс и оказался в нокдауне. В себя прийти заносчивый британец так и не сумел, пропустив еще несколько ударов. Самое интересное, что упал он после совершенно безобидного на первый взгляд хука, который даже пришелся по касательной. Однако дальше Хайд уткнулся носом куда-то в пах Кличко и улегся на ринг.

Так что можно сказать, впервые в истории бокса один боксер послал другого в нокаут животом.

Самое нелепое поражение

Соперник: Крис Берд (США)

Дата: 1 апреля 2000

Итог: поражение из-за травмы плеча после 9 раундов

Крис Берд был найден как экстренная замена канадцу Доновану Раддоку лишь за 9 дней до боя. Он был бывшим полутяжем и к моменту боя весил всего 95 килограммов (Кличко весил 110 кг и был выше на 14 сантиметров). Но Берд считался крайне неудобным оппонентом — во-первых, он был левшой, во-вторых, умел работать в защите и уходить от ударов. В этом бою Кличко, как назло, получил травму плеча. Достать противника одним сокрушительным хуком не удавалось, а боль становилась все сильнее, и перед 10-м раундом угол чемпиона отказался от продолжения боя. Тем самым Кличко потерял титул по версии WBO.

Самое важное поражение

Соперник: Леннокс Льюис (Великобритания)

Дата: 21 июня 2003

Итог: поражение из-за рассечения после 6 раундов

Кличко точно так же, как и Берд, вовремя оказался в нужном месте в нужное время. У Льюиса не оказалось соперника после травмы Кирка Джонсона, и Кличко было предложено провести главный, пожалуй, бой в его жизни — против настоящей легенды тяжелого веса. Пусть и стареющей — к тому моменту британцу было почти 38.

В начале боя Виталий Кличко едва не отправил оппонента в нокдаун, однако Льюис устоял, а в третьем раунде разбил украинцу бровь. С каждой минутой лицо Кличко выглядело все хуже и хуже, и после 6-го раунда врачи потребовали прекратить поединок. Кличко был совершенно не согласен с этим решением и имел на то основания — согласно судейским запискам, он выиграл 4 раунда из 6.

Самая важная победа

Соперник: Сэмюэл Питер (Нигерия)

Дата: 11 октября 2008

Итог: отказ соперника после 8 раунда

Свой 38-й бой Виталий Кличко должен был провести против Хасима Рахмана, но их встреча четырежды (!) откладывалась из-за травмы украинца. В декабре 2005-го после очередной неудачной попытки приступить к тренировкам он принял решение уйти из бокса.

Весной 2008-го Кличко предпринял попытку вернуться — и снова получил травму. Однако, перенеся операцию, Кличко вызвал на бой тогдашнего чемпиона мира по версии WBC Сэмюэла Питера. Тот вызов принял.

По итогам 8 раундов лицо Питера напоминало котлету — и в перерыве перед 9-м раундом, узнав счет записок судей, нигериец отказался от поединка. Чемпион вернулся.

К слову, перед боем Виталию Кличко свои напутственные персональные 3D-послания оставили великие экс-чемпионы мира в тяжелом весе Джордж Формен, Джо Фрезер, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и Майк Тайсон. Посмотрите начало видео — очень эффектно.

Самый стойкий противник

Соперник: Шеннон Бриггс (США)

Дата: 16 октября 2010

Итог: решение судей по итогам 12 раундов

К 40 годам Стальной Кулак уже подрастерял резкость и силу, но все равно стойкость Бриггса в их поединке удивила неимоверно. Бриггс никогда не славился выносливостью, точнее, ее редко кому удавалось тестировать, потому что большинство своих соперников американец размашистыми ударами посылал в нокаут уже в 1-м раунде (36 побед нокаутом в первом раунде — это мировой рекорд).

Мечтать о таком в бою с Виталием Кличко не приходилось, а в затяжном споре, казалось, у Бриггса шансов нет. Но он, в 38 лет, устоял против железных кулаков Кличко все 12 раундов! Хотя плата за это была высокой. Судьи все равно единогласно и безоговорочно отдали победу Кличко, а у Бриггса в больнице были диагностированы переломы обеих глазниц, разрыв барабанной перепонки и перелом носа. К счастью для остального боксерского мира, Доктор Стальной Кулак, проведя еще четыре победных боя, окончательно повесил перчатки на гвоздь.