Усик и Ломаченко посетят бой Диллиана Уайта

Новости спорта: Василий Ломаченко как и Александр Усик, в субботу будет присутствовать на бое Диллиана Уайта и Оскара Риваса.

WBC некоторое время назад санкционировала бой Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла за свой титул, но официально вся документация все еще не оформлена.

Чемпион WBA и WBO, как и Александр Усик, завтра, 20 июля, приедет на поединок между Диллианом Уайтом и Оскаром Ривасом, где они смогут окончательно объявить о матче Василия.

"Мы невероятно близки к заключению соглашения. Завтра хотим официально объявить о поединке Ломаченко - Кэмпбелл. Василий с Усиком будут в субботу на бою Уайта.

И мы там собираемся все решить. Как и говорилось, бой должен состояться 31-го августа в Лондоне", - приводит слова британского промоутера Эдди Хирна sporting news.