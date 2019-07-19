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Усик и Ломаченко посетят бой Диллиана Уайта

Усик и Ломаченко посетят бой Диллиана Уайта
18:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Василий Ломаченко как и Александр Усик, в субботу будет присутствовать на бое Диллиана Уайта и Оскара Риваса.

WBC некоторое время назад санкционировала бой Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла за свой титул, но официально вся документация все еще не оформлена.

Чемпион WBA и WBO, как и Александр Усик, завтра, 20 июля, приедет на поединок между Диллианом Уайтом и Оскаром Ривасом, где они смогут окончательно объявить о матче Василия.

"Мы невероятно близки к заключению соглашения. Завтра хотим официально объявить о поединке Ломаченко - Кэмпбелл. Василий с Усиком будут в субботу на бою Уайта.

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И мы там собираемся все решить. Как и говорилось, бой должен состояться 31-го августа в Лондоне", - приводит слова британского промоутера Эдди Хирна sporting news.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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