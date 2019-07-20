Джошуа нашел тренера, который поможет ему одолеть Руиса

Новости спорта: Энтони Джошуа хочет, чтобы его тренировочный лагерь возглавил популярный кубинский специалист.

Известный специалист по физподготовке Анхель Эредиа заявил, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа попросил именитого кубинского тренера Исмаэля Саласа подготовить его к реваншу с Энди Руисом.

"Это информация - настоящая бомба. Джошуа связался с нами и попросил провести его тренировочный лагерь. Единственный спорный момент - в какой стране мы его организуем. Салас считает, что Джошуа должен тренироваться в США. Мы не хотим ехать в Англию к Энтони.

Джошуа - замечательный боксер. Я всегда так думал и буду думать. Но Руис тоже непростой, я дважды работал в его лагере. Рад, что Салас готов взять меня в команду. Исмаэль сказал Энтони, что будет работать с ним только в том случае, если я стану его тренером по физподготовке", - приводит слова Эредии TalkSport.

Напомним, что в начале июня Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в четырех весовых категориях. После поединка команда Джошуа активировала пункт о реванше с мексиканцем.