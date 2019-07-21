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Гвоздик: Удар Стивенсона почувствовал пятками в ринге

Гвоздик: Удар Стивенсона почувствовал пятками в ринге
05:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Александр Гвоздик рассказал, кто бьет сильнее всех в полутяжах.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился мнением о чемпионе мира по версии WBO в этом же дивизионе Сергее Ковалёве. По словам украинца, Ковалёв бьёт не так жёстко, как экс-чемпион мира Адонис Стивенсон, но при этом обладает по-настоящему нокаутирующим ударом и чутьём убийцы.

«Чтобы человека отправить в нокдаун, много не надо. От Стивенсона я пропустил во втором раунде удар прямо в лоб. Я почувствовал его пятками в ринге, понял, что с этим парнем лучше не пропускать. Кто бьёт сильнее, Ковалёв или Стивенсон? Они разные. Наверное, всё-таки Стивенсон бьет сильнее. Но у Серёги очень острый удар, у него есть чутьё убийцы. Он если цепляется, то сложно с себя снять. Очень резкий.

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Я бы не сказал, что у него такой супертяжёлый удар, но у него он нокаутирующий. Он бьет, когда надо, куда надо и очень хлёстко», — приводит слова Гвоздика ua.tribuna.com.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Сергей Ковалев.
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