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Беринчик - о возможном бое против Ломаченко

Беринчик - о возможном бое против Ломаченко
14:37 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинец рассказал о возможном бое с соотечественником.

Непобежденный украинский легковес Денис Беринчик высказался о потенциальном поединке с чемпионом мира по версии WBA и WBO в легком весе Василие Ломаченко.

"В профессионал совсем другой бокс. Не скажу, что разобьют меня в одну калитку, если будет бой с Ломаченко. Но победу легко никто не отдает, в боксе есть лаки панч.

Мне интересно у Васи завоевать каких-то зрителей, Васю смотрит весь мир, а меня только постсоветское пространство и кто-то из Лондона может помнит по Олимпиаде. Нам интересен бой с Васей, Васе с нами не интересен.

Первым номером я бы на него точно не пошел, разбил бы меня сразу. Нужно на всех фронтах быть готовым", – сказал Беринчик в интервью YouTube-каналу Бегущий Банкир.

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Бокс, Денис Беринчик, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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