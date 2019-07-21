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Дадашев введен в медикаментозную кому

Дадашев введен в медикаментозную кому
07:48 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Российский боксер первого полусреднего веса Максим Дадашев введен в медикаментозную кому

Российский боксёр первого полусреднего веса Максим Дадашев введён в медикаментозную кому, сообщает Washington Post. Врачи приняли такое решение после проведения операции.

Ранее поступала информация, что Дадашев «отдыхает», а также что медики сумели устранить кровоизлияние и снять отёк. В ходе операции у Максима была удалена часть черепа.

В ночь на 20 июля мск в Оксон-Хилл, штат Мэриленд, состоялся вечер профессионального бокса. В одном из поединков боксёров первого полусреднего веса встретились Максим Дадашев и Сабриэль Матиас. Пуэрториканец доминировал на протяжении всей встречи. В 11-м раунде команда Дадашева остановила схватку.

К тому моменту повреждения у Максима оказались слишком серьёзные. После завершения встречи боксёру стало плохо и его экстренно госпитализировали.

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Бокс, Новости бокса, Максим Дадашев.
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