Новости спорта: Российский боксер первого полусреднего веса Максим Дадашев введен в медикаментозную кому

Российский боксёр первого полусреднего веса Максим Дадашев введён в медикаментозную кому, сообщает Washington Post. Врачи приняли такое решение после проведения операции.

Ранее поступала информация, что Дадашев «отдыхает», а также что медики сумели устранить кровоизлияние и снять отёк. В ходе операции у Максима была удалена часть черепа.

В ночь на 20 июля мск в Оксон-Хилл, штат Мэриленд, состоялся вечер профессионального бокса. В одном из поединков боксёров первого полусреднего веса встретились Максим Дадашев и Сабриэль Матиас. Пуэрториканец доминировал на протяжении всей встречи. В 11-м раунде команда Дадашева остановила схватку.

К тому моменту повреждения у Максима оказались слишком серьёзные. После завершения встречи боксёру стало плохо и его экстренно госпитализировали.