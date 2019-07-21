Пакьяо -Турман: статистика ударов в чемпионском бою

Новости спорта: Статистика боя между Мэнни Пакьяо и Китом Турманом.

В Лас-Вегасе Пакьяо разделенным решением судей (115:112, 115:112, 113:114) нанес Турману первое поражение в карьере и отобрал у американца титул «суперчемпиона» WBA в полусреднем весе. В первом раунде Турман побывал в нокдауне.

За 12 раундов Пакьяо выбросил почти на 100 ударов больше (686 против 571), но при этом Турман превзошел 40-летнего филиппинца по точным попаданиям – 210 против 195.

Пакьяо доносил до цели каждый четвертый из выброшенных джебов (82 из 346), в то время как Турман в среднем за раунд совершал чуть больше одного успешного джеба (18 из 128).

По силовым ударам доминирует Турман – 192 против 113, включая 45 по корпусу против 29 у Пакьяо.

После боя Кит Турман заговорил о реванше. Судя по статистике ударов, американец заслуживает на второй шанс.