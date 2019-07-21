Пакьяо поиздевался над Турманом прямо в ринге (Видео)

Новости спорта: Ранее Мэнни Пакьяо решением судей победил Кита Турмана.

В Лас-Вегасе (США) проходит встреча знаменитого филиппинского боксёра Мэнни Пакьяо и непобеждённого американца Кита Турмана.

Поединок начался без разведки, с обоюдных атак соперников. Пакьяо отправил Турмана в нокдаун уже первом раунде. Однако американец не выглядел потрясённым и сразу же поднялся. Во втором раунде филиппинский боец продолжил серию атак и после свистка рефери в конце раунда издевательски просеменил ногами в адрес соперника.

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