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Пакьяо поиздевался над Турманом прямо в ринге (Видео)

Пакьяо поиздевался над Турманом прямо в ринге (Видео)
16:03 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Ранее Мэнни Пакьяо решением судей победил Кита Турмана.

В Лас-Вегасе (США) проходит встреча знаменитого филиппинского боксёра Мэнни Пакьяо и непобеждённого американца Кита Турмана.

Поединок начался без разведки, с обоюдных атак соперников. Пакьяо отправил Турмана в нокдаун уже первом раунде. Однако американец не выглядел потрясённым и сразу же поднялся. Во втором раунде филиппинский боец продолжил серию атак и после свистка рефери в конце раунда издевательски просеменил ногами в адрес соперника.

 
 
 
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Fast hands, fast feet, @MannyPacquiao showing he has it all. #PacquiaoThurman #PBConFOXPPV

Публикация от Premier Boxing Champions (@premierboxing)

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Бокс, WBA, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Кит Турман, Мэнни Пакьяо - Кит Турман, Пакьяо - Турман.
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