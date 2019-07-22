Уорд: Теофимо Лопес пытается копировать Мейвезера

Новости спорта: Андре Уорд считает, что Теофимо Лопесу рано выходить на ринг против Василия Ломаченко и Ричарда Комми.

Бывший чемпион мира Андре Уорд высказался по поводу обязательного претендента IBF в легком весе Теофимо Лопеса, который много раз бросал вызовы украинскому чемпиону Василию Ломаченко.

Уорд считает, что на ринг с украинцем Лопесу рано, а также отметил, что он пытается копировать Флойда Мейвезера.

"Готов ли Лопес к Ломаченко и Комми? Его отец хотел этих поединков. Там будут крупные суммы. Думаю, к Комми он готов, но он должен прийти в зал и быть честным с самим собой относительно ошибок, которые он допускает. Он пытается повторить Флойда Мейвезера. Но Флойд никого не копировал, он сам учился так делать. Вот в чем разница.

С опытом он должен это понять. Я не считаю правильным проводить эти бои как можно раньше", - сказал Уорд в интервью FightHype.