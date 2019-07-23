"Это бокс": Турман прокомментировал поражение от Пакьяо

Новости спорта: Американец намерен вернуть чемпионство.

Экс-чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Кит Турман проиграл поединок суперчемпиону WBA Мэнни Пакьяо.

Это поражение стало первым в карьере американского боксера, однако он не намерен падать духом и собирается вернуться на вершину в ближайшее время.

"Сегодня был отличный вечер бокса. Я начал бой совсем не так, как я планировал. Мэнни Пакьяо получил импульс благодаря раннему нокдауну. Конечно, он подловил меня в первом раунде. Сегодня меня побили, это бокс. Я не пропаду с поля зрения и обязательно вернусь. Пакьяо был быстрым и сильным, в общем, обычный Пакьяо. Я знаю, что он самый активный боксер. Постоянные выступления помогают ему оставаться в отличной физической форме.

Я устроил испытание и для себя, и для него. Судьи вынесли свой вердикт, теперь Пакьяо – чемпион. На ринге произошло много событий, в определенный момент я понимал, что будет сложно склонить судей в мою сторону. Безусловно, я был потрясен в этом бою. У Пакьяо был нокдаун в первом раунде и мощный бодипанч в концовке. Этого оказалось достаточно, чтобы убедить судей.

Мне кажется, я мог контратаковать и прессинговать. Я частично сделал то, что хотел. Однако этого не хватило для победы на судейских записках. Этот фантастический поединок станет для меня уроком. Я знаю, что являюсь настоящим чемпионом. Я еще вернусь на вершину", – сказал Турман на пресс-конференции после боя.

Напомним, ранее Турман заявил о желании провести реванш с Пакьяо. Отметим, что свою победу прокомментировал и сам филиппинец.