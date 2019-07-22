Бронер раскритиковал Турмана за бой с Пакьяо

Новости спорта: Американец раскритиковал выступление своего соотечественника.

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриан Бронер (33-4-1, 24 КО) оценил выступление Кита Турмана (29-1, 22 КО) против обладателя титула WBA Super Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО). Слова американца приводит Boxingnews24.com:

«Турмана уделали. Он был готов сдаться. Мое выступление не оценили по достоинству, но теперь все видят, чего я стою. Я выступил лучше, чем Бронер. Он планировал отказаться от продолжения. Я видел, что он этого хочет. Во время тренировочного лагеря Турман говорил, что он – не Эдриан Бронер. Что же, мы это увидели.

Турман наделал много неправильного дерьма. Главная проблема заключалась в том, что он не был сконцентрирован. Пакьяо мог остановить Турмана. Вот когда я дерусь с левшами, они ничего не могут сделать. Я смотрел наш поединок и видел, что у Пакьяо ничего не получалось. Беда в том, что я не сделал то, что нужно. Мне не понравилось выступление Кита, но я все равно его уважаю. Он заработал легкие деньги».

Бронер проиграл Пакьяо судейским решением – 117-111, 116-112, 116-112, Турман – также, однако более конкурентно – 115-112, 113-114, 115-112.

Напомним, в следующем бою Бронер подерется против украинца Ивана Редкача (23-4-1, 18 КО).