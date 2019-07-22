Гвоздик - Бетербиев: назван гонорар украинца за предстоящий бой

Новости спорта: В объединительном поединке против Артура Бетербиева украинец заработает рекордный гонорар в своей профессиональной карьере.

По информации Sport Arena, чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик за выход в ринг против обладателя титула IBF россиянина Артура Бетербиева заработает 1,5 миллиона долларов. Этот гонорар будет рекордным в боксерской карьере харьковчанина.

Последний бой Гвоздик провел в конце марта против француза Дуду Нгумбу. Украинец победил в результате технического нокаута из-за травмы оппонента в пятом раунде. После победы Александр заявил о своей цели объединить чемпионские пояса.

Титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Гвоздик завоевал в декабре прошлого года, нокаутировав в 11-м раунде канадца Адониса Стивенсона.

Бетербиев в мае провел уже вторую успешную защиту титула, на этот раз, справившись с боснийцем Радивое Калайджичем.

Поединок Гвоздик – Бетербиев запланирован на 18 октября и должен состояться в США. На кону будут стоять титулы WBC и IBF в полутяжелом дивизионе.