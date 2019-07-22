Роуч: Мейвезер не заинтересован в реванше с Пакьяо

Новости спорта: Тренер Мэнни считает, что надо сперва оценить перспективы.

Знаменитый тренер обладателя титула WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо Фрэдди Роуч считает, что американец Флойд Мейвезер не будет возвращаться в спорт ради поединка с его подопечным.

"Меня постоянно спрашивают: "А что дальше?" Знаете что? Сейчас у нас нет необходимости думать, что будет после. Мэнни может взять отпуск и передохнуть. А уже после мы подумаем о будущем. Нужно будет оценить, каковы наши перспективы.

Мне кажется, что реванша с Мейвезером не будет. Флойд уже на пенсии. Его люди говорят, что он в этом не заинтересован, однако и у нас есть другие варианты", - отметил тренер.

Напомним, Пакьяо победил американца Кита Турмана в бою за титул суперчемпиона.