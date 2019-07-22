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Хирн ответил Руису

Хирн ответил Руису
13:55 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Промоутер рассказал о переговорах с текущим чемпионом.

Глава промоутерской компании Matchroom Sport Эдди Хирн, который представляет интересы британского супертяжеловеса Энтони Джошуа, рассказал о том, как проходят переговоры о реванше его подопечного с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руисом.

"Энди Руис – достойный парень, но у него есть оговоренный контракт, который он подписал и должен выполнять его условия. Он выиграл этот бой, и, как указано в соглашении, он должен был придерживаться ряда условий.

Поэтому, именно Джошуа будет тем, кто в конечном итоге будет решать, где будет происходить реванш с Руисом-младшим", – приводит слова Хирна Boxing Scene.

Напомним, ранее Энди Руис признался, что не может договориться с Джошуа о месте проведения реванша.

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Бокс, Новости бокса, Энди Руис, Эдди Хирн.
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